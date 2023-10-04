Журналист объяснил, при каких обстоятельствах Карри может стать MVP сезона-2023/2024 НБА

Североамериканский журналист и обозреватель CBS Sports Тим Дойл рассказал, почему он он выбрал звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри как обладателя награды MVP в сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Несмотря на то, что Никола Йокич является основным фаворитом по понятным причинам, я выберу Стефена Карри. Если «Голден Стэйт» будет регулярно одерживать победы, а Стефен будет неотъемлемой частью каждой победы, то он станет MVP», — заявил Дойл в эфире NBA TV.

Стефен Карри является четырёхкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратным MVP лиги (2015, 2016) в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании.

Стефен Карри продемонстрировал навыки игры в волейбол: