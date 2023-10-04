Стивен Эй Смит: если Леброн у нас лицо лиги, то какого чёрта Дэвис — лицо «Лейкерс»?

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на мнение Леброна Джеймса о том, что звёздный тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис является лицом калифорнийского клуба.

«Если Леброн Джеймс у нас лицо лиги, то какого чёрта Энтони Дэвис — лицо «Лейкерс»? Когда Дэвис отлично проводит матч, то как минимум есть семь игроков, играющих лучше его», — заявил Смит в эфире программы First Take.

Отметим, что в минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, делал 12,5 подбора и два блок-шота. Тем не менее игроку удалось сыграть лишь в 56 играх. Его снова беспокоили травмы, из-за травмы ноги он пропустил 20 игр подряд в определённый отрезок сезона. Прошлым летом Энтони продлил свой контракт до 2028 года.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг: