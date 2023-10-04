Эдриан Войнаровски: Джеймс Харден хочет поставить «Сиксерс» в неловкое положение

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался по поводу ситуации вокруг звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена и «Филадельфией Сиксерс». По мнению Войнаровски, Харден хочет поставить «Филадельфию» в неловкое положение.

«Джеймс Харден хочет поставить «Сиксерс» в неловкое положение. В итоге всё может дойти до того, что «Сиксерс» не смогут извлечь из него максимальную выгоду и совершить сделку», — приводит слова Войнаровски журналист Эван Сидери в своих социальных сетях.

У Хардена испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство звёздный разыгрывающий испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: