Тайрон Лю — о Поле Джордже и Кавае Леонарде: я заслужил их доверие за последние три года

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался о звёздных форвардах калифорнийской команды Кавае Леонарде и Поле Джордже.

«Что бы я ни захотел сделать, они это исполнят. Они доверяют мне. Я заслужил их доверие за последние три года», — заявил Лю во время интервью.

Отметим, что действующие контракты Кавая Леонарда и Пола Джорджа рассчитаны до конца сезона-2024/2025. У обоих форвардов предусмотрена опция продления игрока на этот сезон.

В случае принятия решения остаться в «Клипперс» Леонард заработает $ 48,78 млн, тем временем Джордж — аналогичную сумму. «Клипперс» в минувшем плей-офф уступили «Финикс Санз» со счётом 1-4 в первом раунду.

Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку: