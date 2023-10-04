Тайрон Лю: в этом году мы уделим большое внимание регулярному сезону

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался о том, как в новом сезоне в команде изменится подход к регулярному сезону.

«Команды, обладающие чемпионскими амбициями, порой не обладают большим желанием выкладываться в регулярном сезоне. Не скрою, что это касалось и нашей команды, в том числе и меня самого. Мы думали только о плей-офф, как бы подойти к нему наиболее здоровыми. Вы сами знаете чем в итоге это заканчивалось.

В этом сезоне мы поменяем наш подход. Теперь мы постараемся достичь нашей лучшей формы уже во время регулярного сезона, а плей-офф пусть пройдёт так, как пройдёт. Мы будем стараться развиваться в течение сезона, не загружая себя мыслями о будущем», — сказал Лю на пресс-конференции.