Гидди — о Холмгрене: в первый свой день в команде он спросил, можно ли потренироваться

Австралийский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди положительно высказался о трудолюбии своего партнёра по команде Чета Холмгрена.

«Для такого, как я, играть с ним — одно удовольствие. Я почувствовал «химию» с ним с первого дня. Просто послушайте — в первый же день после драфта он прилетел в Оклахому, он поучаствовал в командном ужине, а потом тут же написал мне: «Можем ли мы пойти сейчас тренироваться?» Это был его первый день. Я сразу понял, что он крайне трудоспособен. Он постоянно тренируется, находит способы улучшить свою игру.

Для меня как для плеймейкера просто классно иметь партнёра с таким ростом, но который одновременно представляет угрозу и с периметра. Для меня это идеальный сценарий. Я рад, что он возвращается на площадку, мы должны найти способ его интегрировать в нашу систему», — заявил Гидди на медиадне.

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