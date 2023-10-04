Новичок «Хьюстона» Брукс высказался по поводу матчей со своим бывшим клубом «Мемфисом»

Новичок «Хьюстон Рокетс» лёгкий форвард Диллон Брукс дал комментарий по поводу матчей со своей бывшей командой «Мемфис Гриззлиз» в следующем сезоне НБА. В «Мемфисе» Брукс выступал начиная со старта своей профессиональной карьеры в 2017 году.

«Это будут матчи, которые я заранее обведу кружком в своём списке. Их будет четыре, и это потрясающе», — сказал Брукс на пресс-конференции.

Напомним, Брукс перешёл в «Хьюстон» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд после открытия рынка свободных агентов в июле. По новому контракту Диллон заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн. В прошлом сезоне НБА в составе «Мемфиса» он принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 14,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за игру.

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