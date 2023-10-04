Стартовая пятёрка «Денвер Наггетс» во время двусторонки разыграла комбинацию, которая завершилась точным трёхочковым броском.

Стартовая пятёрка «Денвера» разыграла комбинацию, завершившуюся точным трёхочковым:

Напомним, по итогам минувшего сезона НБА «Денвер» стал чемпионом. В финальной серии игроки «Наггетс» одолели «Майами Хит». Пятая встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 94:89 и стала решающей (4-1) в противостоянии команд.

Отметим, что «Наггетс» впервые в своей истории оформили чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации. Самым результативным игроком решающего матча у победителей стал Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.