Стало известно, что Карри и Пол выполняли в индивидуальной тренировке на базе «Уорриорз»
Появилось видео с индивидуальной тренировки новоиспечённого игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Криса Пола и лидера команды Стефена Карри. Игроки отработали бросковые ситуации и вместе с тренерами обсудили теоретическую часть.
Появилось видео с индивидуальной тренировки Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт Уорриорз»:
Напомним, «Голден Стэйт» в прошлом сезоне дошёл до полуфинала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, где в шести матчах уступил «Лос-Анджелес Лейкерс».
Не так давно Карри высказался по поводу возможности принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе сборной США по баскетболу. Стефен признался, что хотел бы выступить на турнире.
Карри ждать на ОИ-2024?
Комментарии