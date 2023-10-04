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Стало известно, что Карри и Пол выполняли в индивидуальной тренировке на базе «Уорриорз»

Стало известно, что Карри и Пол выполняли в индивидуальной тренировке на базе «Уорриорз»
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Появилось видео с индивидуальной тренировки новоиспечённого игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Криса Пола и лидера команды Стефена Карри. Игроки отработали бросковые ситуации и вместе с тренерами обсудили теоретическую часть.

Появилось видео с индивидуальной тренировки Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт Уорриорз»:

Напомним, «Голден Стэйт» в прошлом сезоне дошёл до полуфинала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, где в шести матчах уступил «Лос-Анджелес Лейкерс».

Не так давно Карри высказался по поводу возможности принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе сборной США по баскетболу. Стефен признался, что хотел бы выступить на турнире.

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