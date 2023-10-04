Владимир Гомельский поделился выводами по поводу перехода Дэмьена Лилларда в «Милуоки»

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу перехода Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс».

«Лиллард — звезда. Он усилит игру «Милуоки». Сможет ли он сразу показывать свой высочайший уровень игры — не знаю. «Портленд» получил компенсацию за него, но это уже другая команда. Уровень игры и успешность в начале сезона мне непонятна. Думаю, что претендовать на выход в плей-офф будет сложно. «Финикс» получил то, что хотел, избавившись от Эйтона», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Лиллард стал игроком «Бакс» в результате сделки, в которой приняли участие три клуба. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. Игроками «Финикса» стали центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

Болельщики «Милуоки» встретили Дэмьена Лилларда: