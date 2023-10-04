Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американец Уэйд Болдуин заявил о желании выступать за сборную Израиля

Американец Уэйд Болдуин заявил о желании выступать за сборную Израиля
Комментарии

Американский защитник «Маккаби» из Тель-Авива Уэйд Болдуин выразил желание выступать за сборную Израиля.

«Я бы с удовольствием играл за сборную Израиля. Хотел бы стать её частью. Чувствую себя в Израиле как дома. Это было бы замечательно», — приводит слова американского защитника Israelhayom.

Сейчас Уэйду 27 лет.

Ранее стало известно, что Болдуин выбыл из строя как минимум на одну неделю и пропустит по крайней мере следующие два матча, в том числе стартовую встречу нового сезона Евролиги с сербским «Партизаном». Игра пройдёт 5 октября в Тель-Авиве и начнётся в 21:05 по московскому времени. Уэйд ранее признался, что минимальная цель «Маккаби» — выйти в плей-офф Евролиги.

Потеря для «Маккаби»:
«Маккаби» лишился лидера в преддверии стартового матча Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android