«Дело не в деньгах». Агент Леброна Джеймса назвал свою главную сделку в межсезонье

Известный спортивный агент Рич Пол, представляющий интересы лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и многих других звёзд баскетбола и спорта в целом, рассказал о самой значимой сделке, которую устроил в межсезонье.

Двое его клиентов, Энтони Дэвис и Дрэймонд Грин, заключили многомиллионные сделки с «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» соответственно. При этом, по словам Пола, самым ярким событием за последние несколько месяцев для него стала сделка с Крисом Ливингстоном — 19-летний игрок подписал с «Милуоки Бакс» четырёхлетний контракт.

«Самая важная сделка, которую я заключил этим летом, была устроена для парня по имени Крис Ливингстон. Он был последним выбранным на драфте в этом году. Его выбрали в «Милуоки Бакс» под 58-м номером. Причина, по которой я так считаю, заключается в том, что многие недооценивают, насколько важно просто начать.

Для меня важно дать этому парню возможность гарантированно зарабатывать деньги и развиться как игроку. Для меня дело не в деньгах», — сказал Пол на канале Earn Your Leisure в YouTube.

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