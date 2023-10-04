Фрэнк Камински объяснил, почему европейский баскетбол ему нравится больше, чем НБА

Американский центровой «Партизана» Фрэнк Камински рассказал, что европейский стиль баскетбола ему нравится больше, чем манера игры в НБА. В североамериканской лиге Камински выступал с 2015 по 2023 год.

«В Евролиге важна каждая игра. Подготовка, буквально каждая мелочь. Приходится играть в сложных условиях, обстановка на аренах просто сумасшедшая, болельщики дикие. Это будет увлекательный опыт. Я ещё не играл на выезде в таких условиях, так что сейчас действительно взволнован. В моей карьере было много важных матчей, а Евролига для меня станет одним из самых больших баскетбольных турниров.

Что касается физической составляющей, то я не удивлён. Мне это нравится, потому что на площадке можно делать гораздо больше. В НБА многие контракты не останутся незамеченными. Здесь в этом отношении посвободнее», — приводит слова Каминского Basket News.