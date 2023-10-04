Клэй Томпсон назвал свою личную цель в новом сезоне НБА

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон ответил на вопрос по поводу личных целей на предстоящий сезон НБА. Игрок признался, что хотел бы снова принять участие в Матче всех звёзд.

«Это моя цель, и я думаю, что она достижима. Всё зависит от того, насколько усердно я буду работать. Всегда здорово участвовать в Матче всех звёзд. Это большая честь. К такому быстро привыкаешь», — сказал Томпсон на пресс-конференции.

Клэй пять раз участвовал в Матче всех звёзд (2015–2019). В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Томпсон принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 18,5 очка, совершая 4,2 подбора и отдавая 2,2 передачи при общей реализации бросков с игры 38,8%, трёхочковых — 36,8%.

Клэй Томпсон готовится к новому сезону НБА: