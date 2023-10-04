Источник: Джеймс Харден прибыл в тренировочный лагерь «Филадельфии»

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден прибыл в Колорадо для участия в тренировочном лагере команды. Об этом сообщает обозреватель Кейт Помпей на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Ранее он называл его «лжецом».

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 34-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.