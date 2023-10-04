Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Уильямс рассказал, что его дважды «случайно» проверяли на допинг в межсезонье

Джейлен Уильямс рассказал, что его дважды «случайно» проверяли на допинг в межсезонье
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс сообщил, что после публикации фотографий с актуальной формой в межсезонье его дважды «случайно» проверяли на допинг.

«Некоторые фотографии, которые я публиковал, действительно выглядели немного безумными, но да, вирусной стала та, которую я прокомментировал, что, вероятно, мне придётся пройти тест на допинг, что я и сделал. После этого меня дважды проверяли. Мы можем сказать, что это было «случайно». Вскоре после того, как фотография была опубликована, меня проверили на допинг. Думайте сами, ребята», — рассказал Уильямс в подкасте Down to Dunk.

В минувшем регулярном сезоне 22-летний Уильямс принял участие в 75 матчах, набирая в среднем 14,1 очка, 4,5 подбора и 3,3 передачи при общем 52,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 35,6%. Игрок был выбран на драфте НБА 2022 года под общим 12-м номером.

Материалы по теме
Редик: «Oклахома» будет одной из самых ярких команд НБА, Джейлен Уильямс станет звездой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android