Джейлен Уильямс рассказал, что его дважды «случайно» проверяли на допинг в межсезонье

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс сообщил, что после публикации фотографий с актуальной формой в межсезонье его дважды «случайно» проверяли на допинг.

«Некоторые фотографии, которые я публиковал, действительно выглядели немного безумными, но да, вирусной стала та, которую я прокомментировал, что, вероятно, мне придётся пройти тест на допинг, что я и сделал. После этого меня дважды проверяли. Мы можем сказать, что это было «случайно». Вскоре после того, как фотография была опубликована, меня проверили на допинг. Думайте сами, ребята», — рассказал Уильямс в подкасте Down to Dunk.

В минувшем регулярном сезоне 22-летний Уильямс принял участие в 75 матчах, набирая в среднем 14,1 очка, 4,5 подбора и 3,3 передачи при общем 52,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 35,6%. Игрок был выбран на драфте НБА 2022 года под общим 12-м номером.