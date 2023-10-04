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Завтрашний матч Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» – УНИКС перенесён

Завтрашний матч Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» – УНИКС перенесён
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Матч второго 2-го тура регулярного чемпионата между «Пари Нижний Новгород» и УНИКСом, который должен был пройти завтра, 5 октября, в Нижнем Новгороде, перенесён на неопределённый срок.

«Директорат Единой лиги ВТБ принял решение о переносе игры 5 октября «Пари Нижний Новгород» – УНИКС по состоянию здоровья игроков казанской команды.

БК УНИКС предоставил Директорату на рассмотрение медицинские документы, по которым команда не сможет внести в заявку на предстоящий матч против «Пари Нижнего Новгорода» пять и более игроков.

О новой дате матча «Пари Нижний Новгород» – УНИКС Единая Лига ВТБ сообщит дополнительно», — сообщается на сайте Единой лиги ВТБ.

В матче стартового тура УНИКС на своей площадке переиграл «Локомотив-Кубань» (91:73).

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