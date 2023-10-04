Руди Гобер покатался на верблюде во время поездки в Абу-Даби

Французский центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер прокатился верхом на верблюде во время командной поездки в Абу-Даби (ОАЭ). В Сети появилось соответствующее видео.

Напомним, в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона «Миннесота» заняла восьмое место в Западной конференции. В плей-офф «Миннесота» добралась до четвертьфинала, где уступила в серии «Денвер Наггетс». В плей-офф 31-летний Гобер набирал 16 очков, 11,8 подбора и две результативные передачи в среднем за игру.

В составе сборной Франции Гобер не смог выйти в плей-офф чемпионата мира — 2023, вылетев из группы с Канадой, Латвией и Ливаном. Чемпионом мира впервые в своей истории стала сборная Германии.