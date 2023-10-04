Дэнни Грин — о Джоэле Эмбииде: представьте, если бы Шак мог бросать штрафные и трёхочковые

Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин высказался о звёздном центровом и лидере команды Джоэле Эмбииде.

«Комбинация Коби и Шака ростом 213 см, по сути, это он и есть… Но есть ещё более высокий уровень, которого, я думаю, он может достичь, и он тоже это знает. Он мог бы стать самым доминирующим игроком в нашей лиге. Но в конечном итоге он — Шак. А теперь представьте, если бы Шак мог бросать штрафные и трёхочковые», — сказал Грин в подкасте Run Your Race.

Джоэл Эмбиид — шестикратный участник Матча всех звёзд.

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при 43,1% реализации бросков с игры, 17,9% — трёхочковых.