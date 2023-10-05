Донован Митчелл подтвердил, что не продлит контракт с «Кливлендом» в этом году

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл отметил, что не будет подписывать продление контракта в этом году, но не исключил подписания нового соглашения в следующее межсезонье.

«Я хочу, чтобы все знали, что у меня ещё есть возможность подписать продление контракта следующим летом. Я не думаю, что многие люди учитывают этот аспект.

Я очень воодушевлен тем, что у нас здесь происходит. Мы можем сделать что-то особенное. В конечном итоге, когда сезон закончится, мы придём к этому вопросу», — сказал Митчелл во время медиадня.

Отметим, что действующий контракт 27-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026 (опция игрока на $ 37,09 млн). Летом 2026 года Митчелл потенциально может стать неограниченно свободным агентом.