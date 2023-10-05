«Здесь нет драмы». Эдриан Войнаровски — о Хардене и тренировочном лагере «Филадельфии»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал, как организация «Филадельфия Сиксерс» восприняла прибытие звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена в тренировочный лагерь команды.

«Были неприятные ощущения, но оно к лучшему. Люди внимательно следили за тренировочным процессом, ожидая увидеть, как это будет выглядеть. Мне сказали, что здесь нет драмы», — заявил Войнаровски в эфире NBA Today.

Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Сиксерс». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Ранее он называл его «лжецом».

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 34-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: