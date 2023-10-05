Ричард Шерман — Майку Мэлоуну: наслаждайтесь своими 15 секундами славы, говорите о Леброне

Экс-игрок НФЛ Ричард Шерман, ныне соведущий шоу Undisputed Скипа Бэйлесса, обратился к главному тренеру «Денвер Наггетс» Майку Мэлоуну.

«У Майка Мэлоуна был всего лишь один успешный сезон. Имя Майка Мэлоуна в учебниках истории НБА — это неуместно и ошибочно. Наслаждайтесь своими 15 секундами славы. Говорите о Леброне», — заявил Шерман в эфире программы Undisputed.

Отметим, что «Денвер Наггетс» — действующие чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Подопечные 52-летнего Мэлоуна обыграли в финале минувшего плей-офф «Майами Хит» со счётом 4-1. Это первый титул в истории «Денвера».

Ранее рулевой «Наггетс» отреагировал на заявления некоторых игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» во время медиадня по поводу трэштока игроков «Денвера» после финала плей-офф.

Братья Йокича поздравили Мэлоуна с выходом в финал НБА: