Виктор Вембаньяма: в прошлом году я был не просто игроком, а своего рода генменеджером

Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признался, что нахождение в стане техасского клуба облегчило его работу. В частности, Вембаньяма отметил, что он может сосредоточиться на одной цели.

«Теперь мне нужно меньше беспокоиться. В прошлом году я был не просто игроком. Я был своего рода генеральным менеджером. Мне нужно было убедиться, что паркет чистый.

Убедиться, что мои товарищи по команде находятся на подъёме. Теперь я действительно более свободен», — приводит слова Вембаньямы обозреватель FanSided Джош Паредес в своих социальных сетях.

Виктор был выбран под первым номером на минувшем драфте. Медиа и болельщики воспринимают француза как одного из самых перспективных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале: