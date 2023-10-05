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Малкольм Брогдон рассказал о своих намерениях после обмена в «Портленд»

Малкольм Брогдон рассказал о своих намерениях после обмена в «Портленд»
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Новоиспечённый разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Малкольм Брогдон отреагировал на свой переход в команду из Орегона. Брогдон дал понять, что намерен остаться в составе нынешнего клуба.

«Они хотят, чтобы я оставался здесь, да я и сам этого хочу. Есть много вводящей в заблуждение информации о том, что «им нужно меня обменять» или «я хочу уйти». Но я наслаждаюсь пребыванием здесь», — приводит слова Брогдона журналист Кейси Холдал в своих социальных сетях.

Отметим, что в результате обмена между «Бостоном» и «Портлендом» разыгрывающий Джру Холидэй стал игроком «Селтикс». В обратном направлении отправились Малкольм Брогдон, центровой Роберт Уильямс и драфт-пики первых раундов за 2024 и 2029 годы.

Мнение Тейтума:
Джейсон Тейтум высказался об обмене Малкольма Брогдона в «Портленд»
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