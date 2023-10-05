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Донован Митчелл рассказал, как он воспринял вылет «Кливленда» из минувшего плей-офф НБА

Донован Митчелл рассказал, как он воспринял вылет «Кливленда» из минувшего плей-офф НБА
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Звёздный атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл признался, что болезненно воспринял неудачу команды в минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где «Кливленд» уступил «Нью-Йорк Никс» в первом раунде со счётом 1-4.

«Это больно. Вы извлекаете уроки, которые вам необходимо усвоить, и двигаетесь просто вперёд. Вы перекладываете свою злость и гнев в свои тренировки. Знаю, что я не единственный [в команде], кто так думал», — цитирует Митчелла Fear the Sword.

В минувшем розыгрыше плей-офф 27-летний баскетболист принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 23,2 очка, 7,2 передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 43,3, трёхочковых — 28,9.

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