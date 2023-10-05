«Обе стороны должны быть на одной волне». Пол Джордж — о продлении контракта с «Клипперс»

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу продления контракт с лос-анжелесской командой.

«Переговоры актуальны, но обе стороны должны быть на одной волне. Это мы и пытаемся выяснить», — заявил Джордж в интервью в рамках тренировочного лагеря команды.

Отметим, что действующий контракт 33-летнего Джорджа рассчитан до конца сезона-2024/2025. У форварда предусмотрена опция продления игрока на этот сезон. В случае принятия решения остаться в «Клипперс» игрок заработает $ 48,78 млн.

Пол Джордж — восьмикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), входивший четыре раза в сборные лучших игроков по игре в защите. По итогам сезона-2018/2019 Джордж стал лидером по перехватам.

Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку: