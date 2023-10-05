Стивен Эй Смит: «Хьюстон» этим летом хотел предложить максимальный контракт Хардену

Именитый телеведущий Стивен Эй Смит поделился инсайдом о несбывшихся планах «Хьюстон Рокетс» по возвращению звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена.

«По информации от крайне проверенного источника, «Хьюстон» общался с Харденом этим летом. В итоге вышло так, что на переговорах Джеймс лишился возможности вернуться в свою бывшую команду на максимальный контракт.

Харден был заинтересован в переходе в «Рокетс», чтобы снова стать лидером лиги по среднему количеству очков за матч. Новый тренер команды Име Удока отказал игроку в таком устремлении, сказав, что «Хьюстон» пытается построить команду другого типа. Если бы Харден сказал бы правильные слова на переговорах, то он бы получил предложение о максимальном контракте на четыре года, чего он так усердно добивался.

Со всем уважением, отныне никакая команда вообще не должна пытаться заполучить Хардена к себе», — рассказал Смит на шоу First Take.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: