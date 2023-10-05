Лиллард высказался об адаптации в «Милуоки» и раскрыл подробности разговора с Яннисом

Новоиспечённый звёздный разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард рассказал об адаптации в составе висконсинской команды. Лиллард также упомянул последний разговор со звёздным одноклубником Яннисом Адетокунбо.

«Соперник не позволит Яннису каждый раз делать данк… Но всё же что мы можем сделать? Яннис может затоптать «краску», а я — попасть девять «трёшек». Это один из основных принципов…

Я хочу, чтобы Яннис был самим собой, а обо мне не беспокойтесь. Именно это я ему и сказал. То же самое он сказал и мне: «Ты тоже не волнуйся обо мне, просто делай то, что делаешь. Будь собой», — заявил Лиллард во время интервью в рамках тренировочного лагеря команды.

Появилось видео изготовления джерси «Милуоки» для Лилларда: