Журналист рассказал об отношении «Филадельфии» к Джеймсу Хардену после его визита в лагерь

Североамериканский журналист и обозреватель ESPN Тим Бонтемпс высказался об отношении руководства «Филадельфии Сиксерс» к звёздному разыгрывающему Джеймсу Хардену.

«Последние 48 часов в «Сиксерс» выражали надежду и оптимизм, что в какой-то момент эта ситуация [с Джеймсом Харденом] может быть решена», — приводит слова Бонтемпса аккаунт NBACentral в социальных сетях.

Отметим что Харден всё-таки посетил тренировочный лагерь «Филадельфии» и принял участие в полноценной тренировке. Более того, в социальных сетях было опубликовано видео, где Харден и разыгрывающий Де'Энтони Мелтон работают в паре.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Отметим, что ранее Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Сиксерс». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс».

Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Ранее он называл его «лжецом».

В минувшем розыгрыше плей-офф НБА 34-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.