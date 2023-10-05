Реализующий за карьеру 59,1% штрафных бросков Симмонс 10 раз подряд попал с линии штрафных

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс во время тренировочного лагеря команды продемонстрировал безукоризненную реализацию штрафных бросков. Так, Симмонс удачно реализовал все 10 попыток с линии штрафных.

Бен Симмонс реализовал 10 подряд штрафных бросков:

Отметим, что 27-летний баскетболист полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.

Ранее Бен Симмонс рассказал о возможности начать всё с чистого листа, а также упомянул неудачи команды, преследовавшие её в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).