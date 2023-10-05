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Джордж ответил на вопрос, планирует ли он завершить профессиональную карьеру в «Клипперс»

Джордж ответил на вопрос, планирует ли он завершить профессиональную карьеру в «Клипперс»
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж признался, что хотел бы завершить профессиональную карьеру баскетболиста в составе лос-анжелесского коллектива.

«Если это зависит от меня, то конечно. Я вернулся домой [в Лос-Анджелес] к отличной организации. Организация, которая верит в победу и делает всё возможное для победы. Это было бы сбывшейся мечтой», — рассказал Джордж во время интервью в рамках тренировочного лагеря команды.

Отметим, что действующий контракт 33-летнего Джорджа рассчитан до конца сезона-2024/2025. У форварда предусмотрена опция продления игрока на этот сезон. В случае принятия решения остаться в «Клипперс» игрок заработает $ 48,78 млн.

Пол Джордж — восьмикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), входивший четыре раза в сборные лучших игроков по игре в защите. По итогам сезона-2018/2019 Джордж стал лидером по перехватам.

Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку:

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«Думал, что я неуязвим». Ровно девять лет назад Пол Джордж получил ту самую травму
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