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Алперен Шенгюн рассказал, над каким игровым элементом он трудился в течение межсезонья

Алперен Шенгюн рассказал, над каким игровым элементом он трудился в течение межсезонья
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Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн заявил, что во время межсезонья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уделил особое внимание трёхочковым броскам.

«Я работал над трёхочковыми на протяжении всего лета. Теперь мои товарищи по команде и тренеры говорят мне, чтобы я чаще бросал из-за дуги. В прошлом сезоне такого не происходило», — рассказал Шенгюн во время интервью в рамках тренировочного лагеря команды.

Алперен Шенгюн был выбран на драфте НБА 2021 года под общим 16-м номером «Хьюстоном». Предстоящий сезон станет для 21-летнего турецкого баскетболиста третьим за карьеру.

В минувшем регулярном сезоне центровой принял участие в 75 матчах, набирая в среднем 14,8 очка, девять подборов и 3,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,3, трёхочковых — 33,3.

Мнение Редика о Шенгюне:
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