Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Скалабрини: каждый тренер и генменеджер скажет вам, что у «Бостона» лучший состав в НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» 2008 года, ныне эксперт Брайан Скалабрини выразил мнение, что нынешний состав «Бостона» является лучшим в Ассоциации.

«Каждый тренер и генеральный менеджер скажет вам прямо сейчас, что у «Бостона» на данный момент, безусловно, лучший состав в НБА», — заявил Скалабрини в эфире NBC Sports Boston.

Отметим, что в предварительную стартовую пятёрку «Селтикс» будут входить как минимум звёздный лёгкий форвард Джейсон Тейтум и звёздный атакующий защитник Джейлен Браун. Разыгрывающий Джру Холидэй, ожидается, также будет выходить в старте.

Более того, Кристапс Порзингис предварительно займёт позицию четвёртого номера — тяжёлого форварда. И Порзингис, и Холидэй являются новобранцами клуба из Массачусетса.

Пол Пирс потренировался на базе «Бостона»: