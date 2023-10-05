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Джимми Батлер: меня не волнуют ни символические пятерки, ни проклятые награды

Джимми Батлер: меня не волнуют ни символические пятерки, ни проклятые награды
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Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал о своём отношении к новой политике НБА, согласно которой игроки должны выходить на площадку как минимум в 65 матчах регулярного чемпионата, за небольшими исключениями, чтобы иметь право на получение индивидуальных наград и претендовать на попадание в символические пятерки.

«Как это на меня повлияет? Никак. Потому что меня не волнуют ни символические пятерки, ни проклятые награды. Я буду играть в тех матчах, в которых я здоров, и буду выходить на площадку и помогать своей команде побеждать.

Они могут ставить номер на чем угодно, все могут ненавидеть меня, а я все равно буду приходить домой и ужинать со своим ребенком. Это все, что меня волнует», — приводит слова Батлера The Miami Herald.

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