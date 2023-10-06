Попович: если у нас есть игрок калибра Вембаньямы, то перспективы станут намного лучше

Многолетний главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович рассказал о важности побед для техасской команды в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Конечно, если у нас есть игрок калибра Виктора Вембаньямы, то у нас будет больше побед [чем в прошлом сезоне] — наши перспективы станут намного лучше в таком случае.

В этом сезоне в условиях развития, я думаю, одним из важных факторов, способствующих ускорению этого развития, являются победы. Так что победы так же важны, как и развитие. Победы уместны, обязательны и полезны», — заявил Попович во время интервью в рамках тренировочного лагеря команды.

Болельщики «Спёрс» тепло встречают Виктора Вембаньяму: