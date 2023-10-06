Энтони Эдвардс: я только взрослею, а без команды этого не сделать

Звёздный атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс отметил важность командной работы для достижений высоких результатов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я только взрослею. Без команды этого не сделать. Чтобы выиграть чемпионат, нужно 15 парней. А чтобы добиваться результатов и побеждать, на площадке нужно пять парней», — заявил Эдвардс во время интервью.

Отметим, что в начале июля стало известно, что Эдвардс достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Контракт рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне НБА Энтони принял участие в 86 играх, в среднем набирая 24,8 очка, делая 5,8 подбора и отдавая 4,5 передачи. Эдвардс был первым выбором на драфте 2020 года. Сейчас ему 22 года.

Энтони Эдвардс провёл фотосессию в джерси с новым номером: