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Видеообзор матча «Бешикташ» — «Ховентуд» с развязкой на последних секундах

Видеообзор матча «Бешикташ» — «Ховентуд» с развязкой на последних секундах
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Вчера, 4 октября, завершился матч 1-го тура Еврокубка, в котором встречались испанский «Ховентуд» и турецкий «Бешикташ». Встреча закончилась победой гостей — 63:62.

«Бешикташ» на последних секундах вырвал победу у «Ховентуда»:

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