Видеобзор победы «Лондон Лайонс» в матче с «Умана Рейер»

Вчера, 4 октября, в Англии состоялся матч 1-го тура группы А Еврокубка, в котором встречались «Лондон Лайонс» и «Умана Рейер» (Италия). Встреча завершилась победой британского коллектива со счётом 76:69.

«Лондон Лайонс» победил «Умана Рейер» в матче Еврокубка:

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