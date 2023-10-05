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Видеобзор победы «Лондон Лайонс» в матче с «Умана Рейер»

Видеобзор победы «Лондон Лайонс» в матче с «Умана Рейер»
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Вчера, 4 октября, в Англии состоялся матч 1-го тура группы А Еврокубка, в котором встречались «Лондон Лайонс» и «Умана Рейер» (Италия). Встреча завершилась победой британского коллектива со счётом 76:69.

«Лондон Лайонс» победил «Умана Рейер» в матче Еврокубка:

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