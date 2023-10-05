Стали известны результаты теста на коронавирус, который прошли игроки УНИКСа

Баскетболисты УНИКСа прошли тест на коронавирус, который не выявил случаев заражения в команде.

«У нас нет никакого коронавируса. У двоих игроков травмы, у других — грипп», — приводит слова президента УНИКСа Евгения Богачева ТАСС.

Напомним, матч 2-го тура регулярного чемпионата между «Пари Нижний Новгород» и УНИКСом, который должен был пройти сегодня, 5 октября, в Нижнем Новгороде, перенесён на неопределённый срок.

«О новой дате матча «Пари Нижний Новгород» — УНИКС Единая лига ВТБ сообщит дополнительно», — сообщается на сайте Единой лиги ВТБ.

В матче стартового тура УНИКС на своей площадке переиграл «Локомотив-Кубань» (91:73).