41-летний мужчина преследовал журналистов ESPN, включая Эй Смита

Журналистка ESPN Малика Эндрюс рассказала о том, что некий мужчина терроризировал её и других работников телеканала ESPN, включая Стивена Эй Смита.

В судебных документах Эндрюс утверждает, что Ахмед Абубакар, 41-летний житель Нью-Джерси, является тем человеком, который «превратил жизнь ее и некоторых ее коллег в ад» на протяжении большей части прошлого года.

По ее словам, Абубакар начал переписываться с ней в сентябре 2022 г. И хотя поначалу это выглядело как действия простого фаната — это быстро переросло в угрозы и домогательства. Летом он каким-то образом узнал незарегистрированный номер телефона Эндрюс и звонил ей множество раз. Она утверждает, что Абубакар вел себя аналогичным образом по отношению к Смиту и ведущей программы «First Take» Молли Керим.

Более того, по словам Эндрюс, Абубакар был арестован в августе за то, что якобы без предупреждения явился в дом Керим в штате Коннектикут.

В своем ходатайстве о временном запрете она также отметила, что Абубакар недавно приезжал в офис ESPN в Лос-Анджелесе и пытался установить контакт с ней, Смитом и Керим, что заставило ее опасаться за свою безопасность.

Она попросила судью обязать Абубакара держаться на расстоянии не менее 91 метра от нее и других людей, включая Смита. И через несколько часов после подачи заявления оно было удовлетворено.

Слушания по этому вопросу назначены на конец этого месяца.