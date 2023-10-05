Тринкьери рассказал, почему «Партизан» ослаб после межсезонья

Бывший главный тренер «Партизана» Андреа Тринкьери дал прогноз и высказал свои мысли по поводу нового сезона Евролиги.

В подкасте Area 52 итальянский тренер прокомментировал новый состав белградского «Партизана», назвав его более слабым, чем в прошлом году. Свой анализ Тринкьери обосновал отсутствием одного конкретного игрока.

«Потому что они остались без такого незаменимого игрока, как Матиас Лессор. Они привлекли такого центрового, как Фрэнк Камински, но им всё ещё не хватает игрока с такими атлетическими способностями, как у Лессора. Но Камински может добиться больших успехов в Евролиге. Он большой, понимает игру, хорошо распределяет мяч по площадке. Он из тех игроков, которые готовы играть сразу же», — сказал Тринкьери.