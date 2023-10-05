Байрон Скотт: фанаты «Портленда» не должны расстраиваться, Лиллард получил шанс на титул

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт прокомментировал переход разыгрывающего Дэмьена Лилларда в состав «Милуоки Бакс». Также он заявил, что болельщики «Портленд Трэйл Блэйзерс» должны быть рады за своего бывшего баскетболиста.

«Дэмьен присоединился к «Бакс» — команде, которая выиграла чемпионат пару лет назад, и у них есть один из лучших игроков, если не лучший в лиге, в лице Грикфрика, как я его называю… Теперь к нему добавился мотивированный Лиллард, который хочет выиграть чемпионат, который отдал своё сердце и душу «Портленду». Я считаю, что они (болельщики. – Прим. «Чемпионата») не должны так сильно расстраиваться из-за его ухода, но они должны быть рады, потому что у него есть шанс на титул», – приводит слова Скотта TMZ.