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Байрон Скотт: фанаты «Портленда» не должны расстраиваться, Лиллард получил шанс на титул

Байрон Скотт: фанаты «Портленда» не должны расстраиваться, Лиллард получил шанс на титул
Дэмьен Лиллард
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Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт прокомментировал переход разыгрывающего Дэмьена Лилларда в состав «Милуоки Бакс». Также он заявил, что болельщики «Портленд Трэйл Блэйзерс» должны быть рады за своего бывшего баскетболиста.

«Дэмьен присоединился к «Бакс» — команде, которая выиграла чемпионат пару лет назад, и у них есть один из лучших игроков, если не лучший в лиге, в лице Грикфрика, как я его называю… Теперь к нему добавился мотивированный Лиллард, который хочет выиграть чемпионат, который отдал своё сердце и душу «Портленду». Я считаю, что они (болельщики. – Прим. «Чемпионата») не должны так сильно расстраиваться из-за его ухода, но они должны быть рады, потому что у него есть шанс на титул», – приводит слова Скотта TMZ.

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