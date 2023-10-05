Эдриан Войнаровски: Джеймс Харден надеется на обмен в «Клипперс»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден всё ещё надеется быть обменянным в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Джеймс Харден всё ещё хочет, чтобы его обменяли в другую команду, а если быть конкретным, то в «Клипперс». «Парусники» очень хотят приобрести Хардена и поставить его в одну пятёрку с Полом Джорджем и Каваем Леонардом. Но переговоры пока не продвигаются.

«Сиксерс» запросили слишком высокую цену, а «Клипперс» пока не намерены переплачивать. Они уверены, что им не нужно ни с кем конкурировать, поскольку они сделали «Филадельфии» лучшее предложение. Тем более что до первого матча регулярного чемпионата ещё есть несколько недель. И нам ещё далеко до февральского дедлайна обменов и плей-офф, который начнётся в апреле.

Я думаю, что ни «Сиксерс», ни «Клипперс» Джеймс Харден не нужен на протяжении всех 82 матчей. Им нужно, чтобы он был готов к плей-офф», – сказал Войнаровски в эфире программы NBA Today.

Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Сиксерс». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Ранее он называл его «лжецом».