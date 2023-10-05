Каспер Уэйр — об уходе Шведа и Милутинова: заменить их в ЦСКА практически нереально

Разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр рассказал об уходе россиянина Алексея Шведа и серба Николы Милутинова из стана армейцев. Уэйр заявил, что заменить их практически невозможно.

«Я рад, что в меня верят, никакого давления из-за этого не испытываю. Постараюсь показать свой лучший баскетбол, сделать всё зависящее, чтобы не разочаровать болельщиков. Что касается Николы Милутинова и Алексея Шведа, они фантастические люди и игроки. Заменить их практически нереально, да я и не собираюсь, просто буду стараться быть собой, Каспером Уэйром, делать, что умею, — получать удовольствие от баскетбола!» – сказал Уэйр в эфире программы «Вид сверху» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Швед и Милутинов покинули ЦСКА в это межсезонье. В прошлом сезоне армейцы заняли третье место в Единой лиге ВТБ, проиграв в полуфинале «Локомотиву-Кубань».