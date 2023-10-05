Тренер «Хьюстона» Удока: ничего не имею против Хардена, но Ванвлит нам лучше подходит

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока рассказал, почему разыгрывающий Фред Ванвлит подходит для его команды лучше, чем звёздный игрок Джеймс Харден.

«Ничего не имею против Джеймса (Хардена), но Фред (Ванвлит) нам просто больше подходит. Я тренировал Джеймса в «Бруклине». Он один из самых умных игроков, с которыми я когда-либо был рядом. Слова «я не хочу Джеймса» никогда не выходили из моих уст. Я говорил: «Давайте посмотрим, что лучше всего подходит». Если мы хотим, чтобы Джейлен (Грин) и молодые ребята сделали следующий шаг, нам нужно, чтобы они владели мячом», – приводит слова тренера NBA Buzz.

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Бостон» под руководством Удоки вышел в финал НБА. Прошлым летом тренер был отстранён от работы за инцидент, связанный с одной из сотрудниц клуба.