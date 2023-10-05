«Миннесота» победила «Даллас» в стартовом предсезонном матче НБА

Сегодня, 5 октября, прошёл первый матч предсезонки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Команды провели встречу в Абу-Даби (Саудовская Аравия). «Миннесота» одержала победу со счётом 111:99.

С первых минут встречи «Миннесота» действовала слаженнее и ярче, что привело к разгрому соперника со счётом 37:19. Вторая четверть проходила в равной борьбе, и «Даллас» оказался сильнее на одно очко – 30:29.

Главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд нашёл что сказать своим подопечным в перерыве, так как баскетболисты стали играть лучше и забрали третью четверть со счётом 25:21. Но по итогам последней 12-минутки «волки» сумели удержать лидерство в матче (24:25) и закономерно победили со счётом 111:99.

Лидером по результативности стал словенец Лука Дончич, набравший 25 очков.

Напомним, регулярный чемпионат НБА стартует 25 октября матчем действующего чемпиона лиги «Денвер Наггетс» с «Лос-Анджелес Лейкерс».