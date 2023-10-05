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«Миннесота» победила «Даллас» в стартовом предсезонном матче НБА

«Миннесота» победила «Даллас» в стартовом предсезонном матче НБА
НБА
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Сегодня, 5 октября, прошёл первый матч предсезонки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Команды провели встречу в Абу-Даби (Саудовская Аравия). «Миннесота» одержала победу со счётом 111:99.

С первых минут встречи «Миннесота» действовала слаженнее и ярче, что привело к разгрому соперника со счётом 37:19. Вторая четверть проходила в равной борьбе, и «Даллас» оказался сильнее на одно очко – 30:29.

Главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд нашёл что сказать своим подопечным в перерыве, так как баскетболисты стали играть лучше и забрали третью четверть со счётом 25:21. Но по итогам последней 12-минутки «волки» сумели удержать лидерство в матче (24:25) и закономерно победили со счётом 111:99.

Лидером по результативности стал словенец Лука Дончич, набравший 25 очков.

Напомним, регулярный чемпионат НБА стартует 25 октября матчем действующего чемпиона лиги «Денвер Наггетс» с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Предсезонка НБА. Календарь
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
05 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
111 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 20, Рид - 16, Милтон - 12, Гарза - 12, Александер-Уолкер - 11, Макдэниелс - 9, Гобер - 9, Brown - 6, Конли - 5, Miller - 4, Мур - 3, Андерсон - 2, Маклафлин - 2, Эдвардс, Майнотт, Никс, Килс, Крейчи, Мартин, Райан
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Харди - 13, Лоусон - 9, Walker - 8, Dennis - 7, Грин - 6, Уильямс - 6, Экзам - 5, Пауэлл - 5, Уискэмп - 3, Моррис - 3, Lively - 2, Ирвинг - 2, Холмс - 2, Клебер - 2, Prosper - 1, Хардуэй-младший, Miles Jr., Карри, Браун, Джонс
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