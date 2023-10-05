«Парма» на выезде вырвала победу в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань»

«Парма» одержала победу в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» и завершилась со счётом 87:85 (17:20, 16:18, 28:22, 12:13, ОТ 14:12). Итог матча не был ясен вплоть до самой концовки. Победитель был определён в овертайме, более удачливыми в котором были гости.
Лучшую результативность в составе хозяев площадки показали американский защитник Джейлен Бэрфорд и американский форвард Окаро Уайт. В активе обоих по 17 очков. У «Пармы» больше всего очков набрал американский защитник Си Джей Брайс (27).
В следующем туре регулярного чемпионата «Локомотив-Кубань» встретится с МБА. Матч состоится в Краснодаре 9 октября. «Парма» следующую встречу проведёт с ЦСКА. Она состоится в Москве 15 октября.
- 5 октября 2023
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