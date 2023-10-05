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«Парма» на выезде вырвала победу в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань»

«Парма» на выезде вырвала победу в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань»
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«Парма» одержала победу в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» и завершилась со счётом 87:85 (17:20, 16:18, 28:22, 12:13, ОТ 14:12). Итог матча не был ясен вплоть до самой концовки. Победитель был определён в овертайме, более удачливыми в котором были гости.

Лучшую результативность в составе хозяев площадки показали американский защитник Джейлен Бэрфорд и американский форвард Окаро Уайт. В активе обоих по 17 очков. У «Пармы» больше всего очков набрал американский защитник Си Джей Брайс (27).

В следующем туре регулярного чемпионата «Локомотив-Кубань» встретится с МБА. Матч состоится в Краснодаре 9 октября. «Парма» следующую встречу проведёт с ЦСКА. Она состоится в Москве 15 октября.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 октября 2023, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
85 : 87
ОТ
Парма
Пермский край, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 17, Уайт - 17, Щербенев - 12, Морган - 12, Емченко - 8, Узинский - 7, Близнюк - 5, Елатонцев - 3, Мартюк - 2, Квитковских - 2, Темиров, Сычков
Парма: Брайс - 27, Риз - 20, Ильницкий - 8, Перевалов - 8, Абдулбасиров - 8, Чебуркин - 8, Соломон - 5, Платунов - 3, Халтурин, Тучков, Егоров
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