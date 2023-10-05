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Названы планы Леброна Джеймса по участию в предсезонных матчах «Лейкерс»

Названы планы Леброна Джеймса по участию в предсезонных матчах «Лейкерс»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не примет участия в предсезонном матче команды с «Голден Стэйт Уорриорз» и планирует сыграть только в половине предсезонных встреч. Об этом информирует Lakers Daily.

Матч «Лейкерс» и «Уорриорз» запланирован на 8 октября.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» во второй раз принимали участие в плей-ин НБА. До этого «Лос-Анджелес» участвовал в нём в 2021 году. В прошлом сезоне «озёрники» в итоге дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» (0-4 в серии). Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:

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