Грег Попович отреагировал на решение Джоэла Эмбиида выступать за сборную США

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прокомментировал выбор Джоэла Эмбиида, который играет за «Филадельфию Сиксерс» в НБА, выступать за сборную США на Олимпийских играх – 2024, которые пройдут в столице Франции Париже.

«Чем сильнее команда, тем лучше. Международные соревнования – сложные. Наличие игрока такого калибра, как Джоэл, на нашей стороне – это огромное преимущество. Отличная новость для нас, и мы приветствуем его с распростертыми объятиями», – приводит слова Поповича журналист Том Осборн в своих социальных сетях.

Напомним, Французская федерация баскетбола активно пыталась заманить к себе в команду камерунца, имеющего французское и американское гражданство.

По итогам прошлого регулярного чемпионата НБА Эмбиид получил награду самому ценному игроку сезона. В плей-офф «Филадельфия Сиксерс» уступила во втором раунде «Бостон Селтикс» со счётом 3-4.