Состоялась жеребьёвка отборочных турниров ОИ-2024 у женщин

В четверг, 5 октября, в Шопроне (Венгрия) состоялась жеребьёвка четырёх квалификационных турниров к Олимпийским играм-2024 у женщин, сообщает официальный сайт ФИБА. Они пройдут с 8 по 11 февраля следующего года в Антверпене (Бельгия), Белеме (Бразилия), Шопроне и в одном из городов в Китае, который будет определён позднее.

Результаты жеребьёвки женских отборочных турниров на ОИ-2024:

Турнир 1 (Китай): Америка-2, Китай, Новая Зеландия, Франция.

Турнир 2 (Антверпен): Сенегал, США, Бельгия, Нигерия.

Турнир 3 (Белем): Бразилия, Германия, Сербия, Австралия.

Турнир 4 (Шопрон): Испания, Венгрия, Америка-1, Япония.

Расписание матчей станет известно позднее.

Двое участников турнира (Америка-1 и Америка-2) определятся по итогам предварительного квалификационного турнира, который пройдёт с 9 по 12 ноября этого года в Медельине (Колумбия). В нём примут участие Канада, Пуэрто-Рико, Колумбия и Венесуэла.

На данный момент путёвки на ОИ-2024 имеют только Франция (страна-хозяйка соревнований) и США (победитель женского чемпионата мира-2022). Несмотря на это, они всё равно примут участие в квалификационных соревнованиях. В турнирах с их участием (в Китае и Антверпене) будут разыгрываться по две путёвки на ОИ. В двух других турнирах (в Белеме и Шопроне) лицензии на ОИ получат по три лучшие сборные.